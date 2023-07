Nova Zelândia é o primeiro país do mundo a banir sacos de plástico para fruta e legumes

© Gonçalo Villaverde / Global Imagens

A Nova Zelândia tornou-se o primeiro país do mundo a proibir sacos de plástico ultraleves e transparentes, que costumam ser usados para fruta e legumes nos supermercados e mercearias.

O governo neozelandês espera, assim, reduzir o uso de 150 milhões de sacos de plástico por ano. São "17.000 sacos de plástico por hora", destaca o ministro do Ambiente, James Palmer, num comunicado divulgado esta terça-feira pelo governo da Nova Zelândia.

A medida, que entrou em vigor no dia 1 de julho, abrange ainda etiquetas de plástico habitualmente usadas na fruta, palhinhas, talheres e pratos de plástico descartáveis, que passam ser proibidos no país.

No caso das palhinhas, poderão continuar a ser usadas por pessoas com deficiência ou cuidados de saúde especiais.

Em Portugal, estava previsto entrar em vigor a 1 de junho a lei que proíbe o uso dos sacos ultraleves, mas o Governo preferiu alterar a norma e passar a cobrar por cada saco.

"No futuro, deverá ser privilegiada a utilização de sacos próprios ou alternativas reutilizáveis. A utilização de sacos muito leves ficará sujeita ao pagamento de uma contribuição à semelhança dos sacos de plástico leves", explicou o Ministério do Ambiente e da Ação Climática ao jornal de Notícias no fim de maio, sem revelar quanto vai passar a custar cada saco nem quando é que a cobrança entrará em vigor.