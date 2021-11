Novas casas em Inglaterra vão ter postos de carregamento de carros elétricos

Dez por cento dos automóveis vendidos no ano passado no Reino Unido eram elétricos © Bruno Lisita/Global Imagens

As novas casas e edifícios em Inglaterra vão ter pontos de carregamento de carros elétricos obrigatórios a partir de 2022, de acordo com o anúncio feito esta segunda-feira pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

Segundo o Governo do Reino Unido, citado pela BBC, esta medida vai criar 145 mil novos pontos de carregamento de veículos elétricos por todo o país. Além das casas, os novos supermercados, bem como edifícios que sejam alvo de renovações profundas também vão ser obrigados a ter espaços de carregamento.

O objetivo do Reino Unido é que até 2030 deixem de ser vendidos automóveis movidos a combustíveis derivados do petróleo. "Este é um momento fundamental. Não podemos continuar como estamos", disse Boris Johnson na conferência da Confederação da Indústria Britânica. "Temos de adaptar a nossa economia à revolução industrial verde", afirmou o chefe do Executivo.

O Partido Trabalhista, na oposição, criticou o anúncio porque a medida não responde à "apavorante" diferença geográfica dos postos de carregamento disponíveis. "Londres e o sudeste de Inglaterra têm mais postos de carregamento de carros públicos do que o resto de Inglaterra e o País de Gales juntos. Ainda não há nada que responda a isto", considerou o partido.

"Nem há ajudas para as famílias das classes média e baixa poderem pagar veículos elétricos, nem para o investimento necessário para construir fábricas", referem os trabalhistas.

O Governo, por seu lado, garante que as novas leis vão "fazer com que seja tão fácil como abastecer um carro movido a combustíveis petrolíferos hoje". Formas de pagamento fáceis, como com cartão sem contacto, também vão ser introduzidas nos novos postos.

Atualmente, o Reino Unido tem 25 mil postos de carregamento, mas a autoridade responsável por este mercado diz que são precisos dez vezes mais até 2030.

Alguns dos maiores produtores automóveis estão a posicionar-se no mercado: a Jaguar planeia vender carros elétricos a partir de 2025 e a Volvo ou a Ford pretendem o mesmo em 2030. Dez por cento dos automóveis vendidos em 2020 no Reino Unido eram elétricos.