Novas contágios voltam a subir em França. Governo aumenta restrições

A França registou nas últimas 24 horas 13.750 novos casos da doença Covid-19, que agora totalizam 2.337.966 casos no país desde o início da pandemia, segundo dados avançados esta quinta-feira pelas autoridades de saúde.

Apesar de ter havido um decréscimo no número de casos e entradas nos hospitais nas últimas seis semanas, os indicadores em França estagnaram, não cumprindo assim as metas determinadas pelo Governo para terminar o período de confinamento.

Assim, um novo recolher obrigatório, mais rigoroso, a partir de 15 de dezembro foi anunciado hoje à noite pelo primeiro-ministro, Jean Castex, de forma a travar as contaminações antes do período festivo do Natal e Ano Novo.

Ainda nas últimas 24 horas, houve 297 novas mortes em meio hospitalar devido ao vírus, elevando o número total de mortos desde o início da pandemia para 56.940.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.570.398 mortos resultantes de mais de 68,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.