Nove desaparecidos em aluimento de terras na China devido a chuvas torrenciais

© AFP

Por Lusa 09 Julho, 2023 • 09:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Nove pessoas estão desaparecidas no centro da China, na sequência de um aluimento de terras causado por chuva forte, com grande parte do país a registar inundações e temperaturas escaldantes, disseram este domingo as autoridades.

Relacionados Chuva no sudoeste do Japão obriga à retirada de residentes e suspensão de comboios

Cinco pessoas foram resgatadas dos escombros de um estaleiro de obras numa estrada, na província central de Hubei, onde o acidente ocorreu no sábado. As equipas continuavam à procura de mais sobreviventes.

Dezenas de milhares de pessoas foram transferidas para abrigos devido às fortes inundações no norte, no centro e no sudeste da China.

As inundações sazonais são habituais na China, mas este ano o país tem registado simultaneamente ondas de calor e seca, com Pequim a suspender o trabalho ao ar livre.

Até à data, duas mortes em Pequim foram atribuídas ao calor, enquanto as autoridades sanitárias de Shaoxing, uma cidade da província de Zhejiang, disseram na quinta-feira ter registado mortes causadas pelo calor, mas não especificaram um número.

Na quinta-feira, as autoridades meteorológicas advertiram que a seca severa no norte da China estava a ameaçar as colheitas e a sobrecarregar as redes elétricas.

No sul, as fortes inundações provocaram a deslocação de milhares de pessoas nas últimas semanas.

A temperatura média da Terra atingiu um novo recorde não oficial na quinta-feira, o terceiro marco numa semana que já foi considerada a mais quente de sempre.