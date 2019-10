Nove migrantes descobertos num camião em Inglaterra

© Reuters

Nove migrantes foram descobertos no interior de um camião na cidade de Kent, em Inglaterra, horas depois de terem sido descobertos 39 corpos, também num camião em Essex. O veículo, que tinha como destino Londres, foi intercetado pela polícia numa autoestrada, avança a Sky News.

As nove pessoas foram encontradas com vida e "estão a ser assistidas pelas equipas de emergência, antes de serem encaminhadas para os serviços de imigração", explicou um porta-voz da polícia de Kent, citado pela Sky News.

Na manhã desta quarta-feira, foram encontrados 39 cadáveres no interior de um camião, num parque industrual, em Essex. O condutor do veículo, natural da Irlanda do Norte, foi detido e encontra-se sob custódia policial. As autoridades estão a investigar o caso.