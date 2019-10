Nove mortos em tiroteio entre gangues fortemente armados no México

Tiroteio aconteceu numa estrada da zona rural do estado de Guerrero, no Sul do México © Jesus Bustamante/Reuters

Nove pessoas foram mortas na quarta-feira durante um tiroteio entre dois grupos fortemente armados numa estrada que atravessa uma área rural no estado de Guerrero, no Sul do México, disse o procurador local.

Vários grupos criminosos especializados em tráfico de drogas operam nesta área e entram em conflito regularmente.

"Os mortos são próximos de Zenen Nava Sanchez, líder do grupo criminoso Los Rojos", disse o procurador num comunicado, acrescentando que foi aberta uma investigação ao tiroteio.

Mais de 1.000 pessoas já morreram no âmbito da disputa de território, de longa data, entre Los Rojos e um gangue rival, centrada numa cidade a 10 quilómetros do local do tiroteio, informou os media locais.

Em setembro, 15 pessoas, incluindo um soldado, foram mortas no mesmo Estado após um ataque de homens armados às forças de segurança.