Nove pessoas da mesma família infetadas com coronavírus

Em Hong Kong há pelo menos 36 pessoas doentes

Nove pessoas da mesma família de Hong Kong estão infetadas com o novo coronavírus, avançam as autoridades. O pai, a mãe, a avó, o avô, duas tias e três primos, todos da mesma família e todos partilharam uma refeição típica durante os festejos do ano novo chinês.

Eram, ao todo, 19 pessoas à volta de uma mesa comum com uma espécie de panela fervente no centro, onde cada um pode acrescentar os seus próprios ingredientes.

Em Hong Kong há pelo menos 36 pessoas doentes e quase quinhentas de quarentena em casa, em hotéis ou num campo do Governo. Desde sábado que as pessoas vindas da China continental só entram na região depois da quarentena.

O novo coronavírus, que pode provocar doenças respiratórias potencialmente graves como a pneumonia, foi detetado pela primeira vez no final do ano em Wuhan, na província de Hubei. Desde então, e a par do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, foram confirmados outros casos de infeção do novo coronavírus em mais de 20 países.

Os últimos dados das autoridades chinesas confirmam pelo menos 811 mortos, só no território chinês e a grande maioria na província de Hubei, e mais de 37 mil infetados a nível global. Até agora, as duas únicas mortes provocadas pelo novo coronavírus registadas fora da China continental aconteceram nas Filipinas e em Hong Kong.

O novo vírus pertence à mesma família do vírus da síndroma respiratória aguda (SARS, na sigla em inglês), que atingiu 5.327 pessoas entre novembro de 2002 e agosto de 2003 e foi responsável por 800 mortes, a grande maioria na China.