Nove pessoas morreram esmagadas em baile funk no Brasil

Nove pessoas morreram pisadas, na madrugada deste domingo, durante uma festa funk em Paraisópolis, a sul de São Paulo, Brasil. A polícia brasileira revelou que estavam cinco mil pessoas no local no momento do sucedido.

De acordo com a Globo , tudo começou quando dois homens de mota foram perseguidos pela polícia, devido a uma ação de fiscalização ao ruído emitido pelos veículos. Os suspeitos terão disparado contra os agentes de autoridade e foram perseguidos até ao local da festa.

A chegada da Polícia Militar levou ao pânico das milhares de pessoas que se encontravam no estabelecimento. Com a correria, centenas de pessoas fugiram e nove acabaram por morrer esmagadas, tendo ainda sido registados sete feridos.

O Governador de São Paulo, João Doria, já solicitou um "apuramento rigoroso" do episódio, para que se esclareçam as circunstâncias em que ocorreu e para que sejam apuradas responsabilidades.