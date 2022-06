Nove tronos, dois aniversários e a criação de uma raça de cães. Estes e outros factos sobre Isabel II

Isabel II pousou mais de 200 vezes para retratos oficiais © Jonathan Brady/AFP

A rainha, tal como todos os monarcas que não nasceram no verão, tem dois aniversários. Um na data em que nasceu, neste caso em abril, e o outro em junho para que esteja assegurado o bom tempo nas celebrações.

Isabel II é a orgulhosa dona de todos os golfinhos, esturjões e baleias que habitam as águas territoriais britânicas. A posse remonta a um mecanismo criado em 1324 pelo rei Eduardo II e que deu o estatuto real a estas três espécies. O dinheiro da venda dos animais era entregue ao rei. Este estatuto nunca foi revogado e, por exemplo, em 2009 um pescador que apanhou dez esturjões teve de pedir autorização a Isabel II para os vender.

É conhecida a paixão da rainha pelos animais e, entre os presentes mais inusitados que recebeu, estão uma onça e uma preguiça, oferecidas pelo Brasil, e dois castores negros dados pelo Canadá. Desde os 18 anos que a monarca tem cães da raça corgi. Por acidente, Isabel II chegou a criar uma raça única, os dorgis, quando uma das cadelas acasalou com um dachshund que pertencia à princesa Margarida.

Isabel II tem no quarto, no palácio de Balmoral uma almofada com a mensagem "É Bom Ser Rainha". Em 2013, depois da atuação na abertura dos Jogos Olímpicos de 2012, foi apelidada como "a Bond Girl mais memorável."

A monarca tem nove tronos, seis no Palácio de Buckingham, dois na Abadia de Westminster e um na Câmara dos Lordes. Isabel II pousou mais de 200 vezes para retratos oficiais.

Apesar dos 96 anos e de ser a única rainha que comemorou as bodas de diamante e platina do casamento, Isabel II não gosta que lhe chamem velha. No ano passado recusou o prémio Idosa do Ano, atribuído pela revista Oldie. A secretária pessoal explicou que "sua majestade diz que temos a idade que sentimos ter."

Durante os 70 anos de reinado viajou para mais de uma centena de países. Os últimos estados que visitou foram a Alemanha e Malta, em 2015.

Em 2019 a rainha abdicou de conduzir nas estradas no país, mas a verdade é que nunca teve carta de condução.