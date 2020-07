Noventus: o nono título da Juve confirmado com golo de CR7

© Reprodução parcial da capa do jornal Gazzetta dello Sport

A Gazzetta Dello Sport chama-lhe Noventus... são os nove títulos consecutivos da Juventus. O nono foi ontem confirmado com uma vitória por dois a zero e Cristiano Ronaldo marcou o primeiro golo. Aparece a festejar na capa do Tuttosport que escreve em título: Juve, a hora é de festa.

Há outro português em destaque na capas dos desportivos europeus. É Bernardo Silva que enche a capa do diário espanhol Marca. O avançado do City vai defrontar o Real Madrid em Lisboa na Liga dos Campeões e aparece a dizer "O Madrid voltou muito forte e não nos vai fazer a vida nada fácil". Mas também diz que o técnico dos britânicos, Pep Guardiola, conhece melhor o Real Madrid que ninguém e que estão prontos para o jogo. Ronaldo também aparece ao cantinho, em baixo, na primeira página da Marca: "nono scudetto para a Juve".

Lemos no El País que uma crescente onda de manifestações que cerca Netanyahu em Israel...

Mas na manchete do El País, lemos que a alta de casos em Espanha ataca forte o turismo pelo alarme na Europa". A incidência do vírus no país vizinho é a quinta mais elevada dos países europeus, recorda o El País que Espanha surge atrás de Luxemburgo, Roménia, Bulgária e Suécia. O setor do trismo teme a sangria de visitas por causa dos vetos de Reino Unido, França e Bélgica. O governo espanhol está a negociar com os britânicos haver exceções para os turistas britânicos poderem visitar as Baleares e as Canárias. Ou muito nos enganamos ou Gibraltar ainda vai ser metido ao barulho...

O diário ABC afirma que há um varapau na tímida recuperação do setor do turismo e vemos na foto de capa uma imagem num aeroporto e um turista com uma máscara com a bandeira britânica. Mérito do boneco vai para o fotojornalista Ramón de La Rocha da agência Efe. A mesma foto na primeira página do Voz da Galiza que escreve em manchete que os surtos crescem em quase toda a Espanha e obrigam a aplicar mais restrições.

No La Vanguardia, o veto turístico a Espanha deixa em cheque a temporada e o setor. Lá como cá... Neste jornal catalão, lemos também sobre o fogo no Ártico. Sibéria arde pelas alterações climáticas.

No jornal de Angola, Isabel dos santos está na capa e a justiça no rasto dela... mas na manchete o diário angolano escreve que foi desmantelada uma rede de caça furtiva e passadores de armas.

NO americano USA Today, escreve-se que os testes com as vacinas são promissores, dizem os especialistas.

No Le Quotidien do Luxemburgo, fala-se da recrudescência da Covid-19, quer dizer, do regresso em força do vírus: "Entre a prudência e a esperança", escreve em manchete o diário luxemburguês.

No Le Monde: os controlos de fronteiras reforçados e também Donald Trump: 100 dias para salvar a campanha, que aparece no belga La Libre, que pergunta: "será que Trump já perdeu a eleição?".

No Libération, a manchete é feita com "as falências em série". O jornal chama-lhes os "acrobatas da finança". Um perigoso sistema de rutura de empresas por endividamento. Ainda no Libération, os trabalhos forçados para os uigures na China e o músico Rufus Wainwright que afirma que "a primeira das minhas funções é ser escritor de canções". E que bem que as escreve...