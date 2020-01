Novo avião da Boeing cumpriu voo inaugural com sucesso

Por Carolina Rico 27 Janeiro, 2020 • 11:47 Partilhar este artigo Facebook

O novo avião de longo alcance da Boeing cumpriu este sábado com sucesso o seu voo inaugural, descolando da Paine Field e aterrando na base aérea da Boeing em Washington, nos Estados Unidos.

Isto depois do primeiro voo do 777X ter sido sucessivamente adiado, primeiro na quinta-feira e novamente na sexta-feira, devido ao vento forte.

Só no sábado foi possível descolar e durante mais de três horas de voo realizar a bateria de testes requeridos para garantir que os aviões do novo modelo cumprem as condições de segurança.

Com capacidade para transportar entre 384 a 426 passageiros, os aparelhos do modelo 777X são os maiores aviões bimotor do mundo, pensados para competir com o modelo A350 da fabricante europeia Airbus e tentar contornar a crise provocada pelos problemas com o modelo 737 Max.

Segundo a agência France Press (AFP) a fabricante norte-americana já recebeu 340 encomendas do novo modelo, principalmente de sete grandes companhias aéreas, como a Emirates, Lufthansa, Cathay Pacific, Singapore Airlines e a Qatar Airways.

As primeiras entregas só deverão estar concluídas em 2021.