Novo balanço da derrocada de prédio na Nigéria indica 36 mortos e nove sobreviventes

O edifício em construção de apartamentos de luxo colapsou na segunda-feira © Akintunde Akinleye/EPA

A derrocada de um prédio de 21 andares, na segunda-feira, em Lagos provocou a morte a 36 pessoas, de acordo com um novo balanço dos serviços de socorro nigerianos, quando prosseguem as operações de resgate.

"Até ao momento, os corpos de 36 pessoas - 33 homens e três mulheres - foram retirados dos escombros. Há nove sobreviventes", disse à France Prece e o diretor-geral do Departamento de Gestão de Urgência do Estado de Lagos (Lasema), Femi Oke-Osanyintolu.

Ainda não foram apuradas as causas da derrocada. O edifício em construção de apartamentos de luxo colapsou na segunda-feira e os empregados demoraram várias horas a lançar a missão de salvamento.

As autoridades prenderam o proprietário do imóvel, de acordo com relatos da imprensa, afirmando que a sua licença de construção só permitia uma estrutura de 15 andares.