Estreia do novo James Bond adiada por causa do coronavírus

O ator Daniel Craig protagoniza o novo filme de James Bond © Angela Weiss/AFP

Por Sónia Santos Silva 04 Março, 2020 • 17:56

O lançamento do novo filme de James Bond foi adiado. A estreia estava prevista para o próximo dia 3 de abril, no Reino Unido e 8 de abril de 2020 nos Estados Unidos, duas datas que foram agora adiadas por sete meses.

Os produtores anunciaram, esta quarta-feira, que o filme "No Time to Die", o último com Daniel Craig como protagonista, só vai poder ser visto a partir de Novembro.

As novas datas de estreia são 12 de Novembro, no Reino Unido e 25 de Novembro, nos Estados Unidos.

No Twitter, os produtores afirmam que "a MGM, a Universal e Bond, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, anunciam que, após uma análise cuidadosa e uma avaliação completa do mercado global, o lançamento de "No Time to Die" será adiado para novembro de 2020".

Itália, o país europeu com mais mortes e casos de doentes infetados pelo Covid-19 foi palco de parte das filmagens do novo filme da saga 007. "No time to die" é o 25.º filme da saga centrada na figura do agente secreto James Bond, nome de código 007.

Esta é a quinta vez que o britânico Daniel Craig interpreta o papel de 007, depois de "Casino Royale" (2006), "Quantum of Solace" (2008), "Skyfall" (2012) e "Spectre" (2015), o filme mais recente da saga, tendo os dois últimos sido realizados por Sam Mendes.