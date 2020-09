Novo incêndio deflagra no campo de refugiados de Moria, na Grécia

© Angelos Tzortzinis/AFP

Por Lusa/TSF 09 Setembro, 2020 • 20:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um novo incêndio deflagrou no final desta tarde no campo de migrantes de Moria, o maior da Grécia localizado na ilha de Lesbos, menos de 24 horas depois do grande incêndio que devastou grande parte do acampamento.

De acordo com os relatos da imprensa local, as famílias que permaneceram porque as suas barracas ou tendas não tinham ficado destruídas saíram a correr para escapar das chamas, muitas com bebés nos braços.

Na noite de terça para quarta-feira, um grande incêndio devastou o acampamento que abriga perto de 13 mil pessoas, incluindo quatro mil crianças.

O governo grego decidiu declarar o estado de emergência na ilha de Lesbos, com 85 mil habitantes.

O incêndio foi detetado depois de ter sido anunciado que 35 pessoas do campo tinham obtido resultado positivo no teste para deteção da infeção da Covid-19 e que iriam ser transferidas para uma área especial de isolamento.

As autoridades decidiram ainda proibir todas as pessoas que viviam em Moria de deixar a ilha para evitar uma possível disseminação do coronavírus que provoca a Covid-19, avançou o porta-voz do Governo, Stelios Petsas.

Ainda hoje, a Amnistia Internacional exigiu uma ação europeia imediata face à "emergência humanitária" no campo de refugiados, atribuindo às "políticas imprudentes" da União Europeia o desencadear da atual situação.

Moria é o maior campo de refugiados da Europa e aquele que tem piores condições, já que alberga cerca de quatro vezes mais pessoas do que a sua capacidade.

Até agora não há informação de vítimas, numa altura em que os bombeiros continuam sem conseguir aceder a todas as tendas e contentores de alojamento.