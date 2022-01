Novo máximo da incidência semanal na Alemanha. Pico de 400 mil casos esperado nas próximas semanas

Em dez dos 16 Estados federais, a marca de mil casos semanais por cem mil habitantes já foi ultrapassada © AFP

Por Lusa 29 Janeiro, 2022 • 10:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Alemanha registou uma incidência semanal de 1127,3 casos positivos de SARS-CoV-2 por cem mil habitantes, um novo máximo desde o início da pandemia, contabilizando novos máximos de infeções em Berlim e Hamburgo, disseram este sábado as autoridades alemãs.

A média nacional de 1127,3 infeções em sete dias foi divulgada este sábado pelo Instituto Robert Koch, confirmando a tendência de alta nos contágios em relação à incidência semanal registada na sexta-feira (1073,0 casos por cem mil habitantes) e há uma semana (772,7 casos).

Em Berlim, a incidência semanal ascendeu a 1846 casos - 2424 no bairro central de Mitte - enquanto em Hamburgo subiu para 1747,2, números que indicam novos máximos de infeções nas duas cidades.

Em dez dos 16 Estados federais alemães, a marca de mil casos semanais por cem mil habitantes já foi ultrapassada. A Saxónia e a Turíngia, dois Estados da Alemanha Oriental que registaram altas há algumas semanas, agora caíram para uma incidência de 420 e 597 casos por sete dias, respetivamente.

Nas últimas 24 horas, foram verificadas 189.166 novas infeções, um aumento em relação aos 135.461 casos registados no sábado da semana passada, e o país registou ainda 182 óbitos.

A taxa de cidadãos com o esquema vacinal completo permanece estagnada em 73,8%, de acordo com os mais recentes dados do RKI, enquanto o total de pessoas que já receberam a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 está a aumentar progressivamente e já atingiu 52,2%.

Apesar do aumento contínuo de casos do coronavírus, o ministro alemão da Saúde, Karl Lauterbach, traçou na sexta-feira uma avaliação positiva da gestão da pandemia de Covid-19 no país, sublinhando que os idosos estão a ser protegidos.

Lauterbach alertou, no entanto, que ainda não foi atingido o pico da atual onda da pandemia, causada pela variante Ómicron do coronavírus, que deve ocorrer nas próximas semanas, com até 400 mil infeções por dia.

A Covid-19 provocou mais de 5,63 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.788 pessoas e foram contabilizados 2.507.357 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A nova variante Ómicron, classificada como preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral e, desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta em novembro, tornou-se dominante em vários países, incluindo em Portugal.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19