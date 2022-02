Novo máximo desde 2014. Barril de petróleo Brent abre a subir 4,79%, para 102,6 dólares

O petróleo Brent está a ser negociado, novamente, acima dos 100 dólares © Frederic J. Brown/AFP

O petróleo bruto Brent para entrega em abril abriu esta segunda-feira a subir 4,79% para ser comercializado a 102,6 dólares no mercado de futuros de Londres, um novo máximo desde setembro de 2014.

O mercado continua a acompanhar de perto o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, cujo Presidente, Vladimir Putin, colocou as forças nucleares em alerta face à crescente oposição internacional à invasão.

Entretanto, os dois países vão negociar durante o dia uma possível cessação das hostilidades.

Neste contexto, o petróleo bruto Brent, que encerrou a sessão de sexta-feira passada a um mínimo de 97,93 dólares, subiu e está a ser negociado, novamente, acima dos 100 dólares.

Entretanto, nos Estados Unidos, o preço do petróleo bruto intermédio do Texas (WTI) aumentou 5,7% antes da abertura oficial do mercado, para 96 dólares por barril.

