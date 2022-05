Novo máximo EUA regista mais de 107.000 mortes por overdose em 2021

© Gerardo Santos/Global Imagens

Mais de 107.000 norte-americanos morreram de overdose no ano passado, estabelecendo um novo recorde de mortes por drogas no país, estimou esta quinta-feira o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

O total provisório de 2021 traduz-se em aproximadamente uma morte por overdose nos EUA a cada cinco minutos, marcando um aumento de 15% em relação ao recorde anterior, que tinha sido estabelecido precisamente em 2020.

O CDC chegou a estes dados com base nos resultados dos atestados de óbito, realizando uma estimativa quando estes relatórios estão atrasados ou incompletos.

Nora Volkow, diretora do Instituto Nacional de Abuso de Drogas, classificou os números mais recentes de "verdadeiramente impressionantes".

A Casa Branca divulgou um comunicado no qual considera "inaceitável" o ritmo acelerado de mortes por overdose, promovendo a sua estratégia nacional de controlo de drogas, recentemente anunciada.

Esta estratégia implica medidas como levar mais pessoas a realizar um tratamento, combater o tráfico de droga e facilitar o acesso à naloxona, um medicamento que reverte a overdose.

As mortes por overdose nos EUA têm aumentado na maioria dos anos das duas últimas décadas.

O aumento começou na década de 1990 com overdoses envolvendo analgésicos opioides, seguidas por ondas de mortes lideradas por outros opioides como heroína e - mais recentemente - fentanil ilícito.

No ano passado, as overdoses por fentanil, um medicamento barato, e outros opioides sintéticos ultrapassaram 71.000, um aumento de 23% em relação ao ano anterior.

Também houve um aumento de 23% nas mortes que envolveram cocaína e de 34% nas mortes por metanfetamina e outros estimulantes.

As mortes por overdose são frequentemente atribuídas a mais de um medicamento.

Especialistas dizem que a pandemia exacerbou o problema, pois os bloqueios e outras restrições isolaram os viciados em drogas e dificultaram o tratamento.

As tendências de mortalidade por overdose são geograficamente desiguais: o Alasca teve um aumento de 75% em 2021 -- o maior salto de qualquer Estado -, enquanto no Havai as mortes por overdose caíram 2%.