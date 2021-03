Novo sismo de 8.1 registado na Nova Zelândia. Lançado alerta de tsunami no Pacífico

© Google Maps

O Centro de Alerta para Tsunamis do Pacífico emitiu, esta quinta-feira, um alerta de tsunami no Oceano Pacífico após um terramoto de magnitude 8.1 que ocorreu perto das remotas ilhas Kermadec, da Nova Zelândia, no seguimento de dois abalos anteriores.

"Com base em todos os dados disponíveis, são previstas ondas de tsunami perigosas em algumas costas", alertou o Centro de Alerta para Tsunamis do Pacífico, que acrescentou que eram possíveis ondas mais pequenas em locais como Japão, Rússia, México e a costa sul-americana.

O Instituto de Geofísica dos Estados Unidos alertou para o novo sismo de magnitude 8.1 na escala Richter por volta das 08h28 da manhã de sexta-feira (horário local), a 19,4 km de profundidade. Não há, ainda, registo de danos ou vítimas.

As autoridades competentes ordenaram a evacuação de algumas áreas e aconselharam os cidadãos a deslocarem-se para terrenos mais elevados. "Pessoas próximas à costa, na Baía das Ilhas, Whangarei, Matata, Tolaga Bay e Ilha de Great Barrier devem deslocar-se imediatamente para o terreno elevado mais próximo, fora de todas as zonas de evacuação de tsunami", apontam.

O centro de alerta de tsunamis no Pacífico alertou sobre ondas potencialmente perigosas na Nova Zelândia, Guam, Tonga, Samoa, Havai, nas ilhas Cook, Fiji, Wallis e Futuna, entre outros.

Este é o terceiro tremor de terra que acontece em apenas algumas horas no país. O primeiro de 7.3 na escala Richter ocorreu a 180 quilómetros da cidade de Gisborne, pelas 02h27 da manhã locais. O Instituto de Geofísica dos Estados Unidos tinha emitido um alerta de tsunami para esta região que foi, entretanto, levantado. O segundo sismo de 7.4 foi também registado perto das ilhas Kermadec, por volta das 06h40 da manhã. Ambos igualmente sem informações sobre danos ou vítimas.

O país do Pacífico sul assinalou recentemente o 10.º aniversário do sismo de magnitude 6,3 em Christchurch, que matou 185 pessoas nessa cidade do sul do país.