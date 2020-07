Novos casos em Espanha sobem para 628 a crescerem pelo quarto dia consecutivo

© AFP

Espanha registou 628 casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, o número mais elevado desde 08 de maio, segundo dados do Ministério da Saúde espanhol.

O relatório divulgado hoje com a atualização da situação epidemiológica atualizou o total de pessoas infetadas desde o início da pandemia para 260.255, dos quais 628 diagnosticados no último dia, um número que tem vindo a aumentar nos últimos quatro dias.

A comunidade autónoma de Aragão é a região com mais novos casos verificados no último dia (252), seguida da Catalunha (121), de Madrid (40), da Andaluzia (39) e do País Basco (39).

Por outro lado, são agora 28.420 o número total de óbitos devido à pandemia, mais quatro do que na quinta-feira, tendo morrido na última semana 10 pessoas.

O relatório diário com a situação epidemiológica informa que já passaram pelos hospitais 125.937 pessoas com a covid-19, tendo dado entrada na última semana 228.

As comunidades autónomas da Galiza e de Castela-Leão decidiram juntar-se àquelas que tornaram obrigatório o uso de máscara no interior e no exterior, mesmo no caso em que haja distanciamento social.

A Galiza alargou o uso obrigatório das máscaras "tanto em espaços abertos como fechados, desde que possam estar outras pessoas e mesmo que haja uma distância de 1,5 metros".

Por seu lado, o presidente do Governo regional de Castela-Mancha também anunciou hoje que o executivo regional vai aprovar na próxima terça-feira a utilização obrigatória da máscara em toda a comunidade de forma permanente.

A medida apenas não foi ainda tomada nas comunidades de Madrid, Ilhas Canárias e Valência, enquanto as cidades autónomas de Melilla e Ceuta, no norte de África, deverão aprovar a mesma disposição nos próximos dias.

O aumento dos casos de contágios de covid-19 levou hoje o governo regional da Catalunha a dar um passo suplementar e recomendar aos habitantes da área metropolitana de Barcelona para "ficarem em casa" e só saírem em caso de necessidade.

O ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa, disse hoje numa entrevista a uma rádio que na totalidade do país existem 158 surtos da pandemia de covid-19 ativos, estando a maioria deles numa situação controlada.

O responsável governamental admitiu a sua preocupação com os surtos nas comunidades autónomas de Aragão e Catalunha.

A política sanitária está descentralizada, em Espanha, e as medidas de luta contra a pandemia são da responsabilidade de cada uma das 17 comunidades autónomas.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 590 mil mortos e infetou mais de 13,83 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (138.360) e mais casos de infeção confirmados (mais de 3,57 milhões).

Seguem-se Brasil (76.688 mortos, mais de 2 milhões de casos), Reino Unido (45.119 mortos, mais de 292 mil casos), México (37.574 mortos, mais de 324 mil casos), Itália (35.017 mortos e mais de 243 mil casos), França (30.120 mortos, cerca de 209 mil casos) e Espanha (28.420 mortos, mais de 260 mil casos).