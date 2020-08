Novos casos na Alemanha atingem 1707, valor mais alto desde abril

A Alemanha registou mais dez mortos pela doença © EPA

A Alemanha regista 1707 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, o número mais alto observado desde o final de abril, e mais uma dezena de vítimas mortais.

As autoridades acreditam que a subida das infeções, que se tem notado desde o final do mês de julho, está relacionada com o regresso das férias e com celebrações familiares. Alguns especialistas defendem, ainda assim, que a principal razão se prende sobretudo com a subida do número de testes.

Desde o início do mês de agosto, quem regresse à Alemanha proveniente de uma zona considerada de risco é obrigado a realizar um teste (gratuito) à Covid-19. A chanceler Angela Merkel avisou, na terça-feira, que o país não vai, por agora, aliviar as medidas de contenção que ainda vigoram no país.

De acordo com o Instituto Robert Koch (RKI, há, desde o início da pandemia de Covid-19, um total de 228.621 casos e 9.253 vítimas mortais. Os estados federados na Renânia do Norte-Vestefália, com um total de 55.770, e da Baviera, com 54.101, continuam a ser os mais afetados.

O pico de novos casos diários na Alemanha, cerca de seis mil, foi registado no início de abril. O primeiro caso foi identificado no final do mês de janeiro.

Devido ao aumento do número de novos casos por dia, países como a Finlândia já decretaram uma quarentena obrigatória de 14 dias para todos os viajantes provenientes da Alemanha.

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 781.194 mortos e infetou mais de 22,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.786 pessoas das 54.701 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.