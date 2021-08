Número de crianças deslocadas em Cabo Delgado aumenta 40% num mês

© AFP

Por Rui Polónio 09 Agosto, 2021 • 08:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em apenas um mês, o número de crianças deslocadas em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, aumentou 40%. O aumento de 395 crianças no final de junho para 550 no final de julho, mostra o impato devastador do conflito, sublinha a Save the Children.

No último mês, a organização não-governamental (ONG) acolheu, por dia, uma média de cinco crianças. A maioria separou-se da família enquanto fugia do conflito, mas várias viram os pais morrer por causa da violência.

Só na última semana de junho, quase 5.000 pessoas mudaram-se de Palma para outros distritos, como resultado do conflito.

O conflito no norte de Moçambique já fez mais mais de 336.000 crianças deslocadas e pelo menos 51, a maioria meninas, foram sequestradas nos últimos 12 meses.

A situação em Cabo Delgado vai ser discutida na Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral agendada para o Malawi.

Na véspera do encontro, a Save the Children pede aos líderes regionais que qualquer resposta à crise leve em consideração as necessidades e a vida das crianças deslocadas.