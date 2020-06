Número de infetados no mundo ultrapassa os sete milhões

Pandemia nas Honduras © AFP

Por Lusa 08 Junho, 2020 • 12:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Mais de sete milhões de casos do novo coronavírus foram declarados oficialmente em todo o mundo, de acordo com uma contagem feita esta segunda-feira pela agência de notícias AFP, a partir de fontes oficiais.



Até ao momento, foram contabilizados 7.003.851 casos de pessoas infetadas e registadas 402.867 mortes pela covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.



A Europa, o continente mais afetado, registou 2.275.305 casos e 183.542 mortes e nos Estados Unidos, o país mais atingido pela pandemia, foram contabilizados 1.942.363 casos e 110.514 mortes.



O número de casos relatados em todo o mundo duplicou em pouco mais de um mês e mais de um milhão de novos casos de covid-19 foram registados oficialmente nos últimos nove dias.



Este balanço foi realizado a partir de dados reunidos pela France-Presse junto das autoridades nacionais competentes e das informações recolhidas junto da Organização Mundial da Saúde.



No entanto, o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de contaminações, já que alguns países testam apenas os casos considerados 'graves', outros utilizam os testes em prioridade para o rastreamento e muitos países pobres não têm a capacidade para fazer esta despistagem.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19