Número de mortes diárias em Itália volta a diminuir

Confirmaram-se mais 3836 novos casos de Covid-19 em Itália © Mourad Balti Touati/EPA

Por Cátia Carmo 08 Abril, 2020 • 17:36

O número de mortes em Itália voltou a diminuir. Segundo os dados divulgados esta quarta-feira, nas últimas 24 horas registaram-se 542 mortes, um aumento de 3,2% que é inferior ao de 3,7% que se registou na terça-feira.

Quantos aos novos casos confirmaram-se mais 3836, uma subida de 2,8%. Ao todo, o novo coronavírus já matou 17 669 pessoas em Itália.

A Lombardia é o epicentro italiano da pandemia da Covid-19, com quase 9500 mortes, mais de metade das mortes em Itália, sendo que a região de Bergamo foi particularmente atingida.

As autoridades da Lombardia pediram várias vezes que as medidas de confinamento impostas aos 60 milhões de italianos sejam prolongadas por mais um mês, alertando para os riscos de baixar a guarda quando a pandemia parece ter começado o seu declínio.

A Lombardia foi a primeira região italiana a forçar as pessoas a cobrir o nariz e a boca com uma máscara ou, na sua falta, com um lenço ou um cachecol, quando saem de casa.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 82 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 275 mil são considerados curados. Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 750 mil infetados e mais de 58 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, contabilizando 17 127 óbitos em 135 586 casos confirmados até terça-feira.

Além de Itália, Espanha, Estados Unidos e China, os países mais afetados são França, com 10 328 mortos (109 069 casos), Reino Unido, 6159 mortos (55 242 casos), Irão, com 3603 mortos (58 226 casos), e Alemanha, com 1861 mortes (103.328 casos).