Número de mortes e novos casos baixam na Bélgica

Número de novos casos na Bélgica © © Mario Tama/AFP

Por Lusa 11 Maio, 2020 • 12:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Bélgica registou, nas últimas 24 horas, 386 novos casos de covid-19, menos 99 do que na véspera, e 62 mortes (menos 13), segundo dados oficiais desta segunda-feira.



De acordo com o boletim epidemiológico desta segunda-feira, nas últimas 24 horas o número de novas contaminações pelo coronavírus recuou para 396, menos 99 do que os 485 de sábado, a quarta baixa consecutiva, apresentando um total de 53.449.



Nas últimas 24 horas, registaram-se na Bélgica 62 novas mortes por covid-19, menos 13 do que as 75 de domingo, com o país a totalizar agora 8.707 óbitos.



Segundo os dados de hoje, nas últimas 24 horas, foram hospitalizadas 60 pessoas (83 no domingo), num total de 16.279, e 55 tiveram alta (231 na véspera), o que perfaz 13.697.



Desde o início de março, foram feitos 334.255 testes em laboratórios.



O pico de mortes por covid-19 aconteceu na semana de 06 a 12 de abril, ao fim de quatro semanas de confinamento na Bélgica, com o número máximo de 340 óbitos a ser registado no dia 12 de abril.



LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19