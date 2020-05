Número de mortes nas últimas 24 horas quase triplica no Reino Unido

Covid-19 no Reino Unido © Will Oliver/EPA

O Reino Unido registou mais 412 mortes, quase o triplo do dia anterior, aumentando para 37.460 mortes durante a pandemia de covid-19, informou hoje o Ministério da Saúde. Mas este aumento significa também um acréscimo nos números diários que quase triplica os números de terça-feira.



Na terça-feira tinham sido registadas 134 mortes, mas os valores nos últimos dias poderão ter sido reduzidos devido ao atraso dos registos administrativos das mortes durante o fim de semana, que se estendeu por um dia por causa do feriado de segunda-feira.



O número de casos de contágio aumentou para 267.240 infetados, mais 2.013 do que no dia anterior.



Esta quarta-feira, governo britânico vai anunciar mais pormenores sobre o novo sistema de rastreamento para acompanhar o levantamento progressivo das restrições impostas pelo regime de confinamento em vigor.



Uma primeira fase avançou em 13 de maio, com a autorização de maior atividade ao ar livre, incluindo alguns desportos, mas mantêm-se limites à interação entre pessoas de diferentes agregados e a necessidade de continuar a respeitar o distanciamento de dois metros.



Numa segunda fase, as escolas primárias deverão reabrir parcialmente na próxima segunda-feira e as escolas secundárias lojas não essenciais a partir de 15 de junho, porém estas medidas só se aplicam em Inglaterra.



Devido à autonomia da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, os regimes de confinamento têm regras e calendários diferentes nas diferentes regiões do Reino Unido.