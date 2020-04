Número de mortos em Itália por coronavírus ultrapassou os 17 mil

Entre os 135 586 casos positivos que o país registou desde o início da pandemia, 24 392 pessoas já recuperaram © Massimo Percossi/EPA

Por Cátia Carmo 07 Abril, 2020 • 18:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O número de mortos em Itália devido ao novo coronavírus ultrapassou os 17 mil, segundo o boletim da Proteção Civil italiana divulgado esta terça-feira. Só nas últimas 24 horas registaram-se 604 óbitos.

Entre os 135 586 casos positivos que o país registou desde o início da pandemia, 24 392 pessoas já recuperaram. Ao todo, ainda existem 94 067 italianos infetados com Covid-19, 28 718 estão internados e 3 792 em cuidados intensivos.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 1,3 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 73 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 250 mil são considerados curados. Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com cerca de 696 mil infetados e mais de 53 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais.