Número de mortos no Reino Unido sobe para 4.313

O número de mortes de pessoas infetadas com covid-19 aumentou em 708 nas últimas 24 horas no Reino Unido, fazendo o total subir para 4.313, informou o ministério da Saúde britânico.

O número de casos de pessoas diagnosticadas com a doença também aumentou em 3.735 desde sexta-feira, para 41.903, acrescentou a mesma fonte, na atualização feita este sábado.

Na sexta-feira, o balanço diário tinha registado mais 684 mortes e mais 4.450 novas infeções relativamente ao dia anterior.

Os números das mortes referem-se a pacientes que morreram no hospital e que foram diagnosticados com covid-19 e são compilados a partir de dados das direções regionais de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte registados até às 17:00 horas da véspera.

O número de pessoas infetadas é contabilizado de forma diferente e inclui os diagnósticos feitos até às 9:00 horas de hoje.

Estas estatísticas não incluem mortes fora do hospital, como aquelas registadas em lares de idosos, e o registo dos óbitos pode demorar mais tempo, pelo que algumas mortes podem não ser incluídas no balanço diário, refere o Ministério da Saúde.

