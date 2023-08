Encontrados 36 mortos em cidade histórica destruída por incêndios florestais no Havai

Os fogos já provocaram numerosos estragos no Havai © David Swanson/AFP

O número de vítimas mortais dos incêndios florestais, que já reduziram a cinzas uma cidade histórica do Havai, subiu para 36, informaram esta quarta-feira as autoridades locais.

"À medida que prosseguem os esforços de combate ao fogo, foi descoberto um total de 36 vítimas mortais no meio do ativo incêndio de Lahaina", afirmou o Governo do condado de Maui em comunicado, citado pela AFP.

Os receios têm sido reforçados pela passagem do furacão Dora nas proximidades do arquipélago, que agravou, nas últimas horas, os fogos que já provocaram numerosos estragos e evacuações nas ilhas de Maui e Havai.

De acordo com as previsões, os ventos fortes e a baixa humidade, condições que favorecem a propagação dos incêndios, vão continuar nas próximas horas. Foram também encerradas todas as estradas nas zonas afetadas, que só podem ser utilizadas pelos serviços de emergência.

O maior incêndio começou a propagar-se na terça-feira, na cidade de Lahaina, uma das mais populares entre os turistas, e obrigou muitos habitantes a resguardarem-se nas águas do mar para escapar às chamas e ao fumo.

Os incêndios afetam também Kula, outra zona da ilha de Maui, assim como a península de Kohala, na ilha do Havai. As autoridades norte-americanas decretaram o estado de emergência e a vice-governadora Sylvia Luke disse que a rede hospitalar de Maui ficou sobrecarregada com o afluxo de doentes com queimaduras ou por inalação de fumo.