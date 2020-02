Número de mortos por coronavírus sobe para 2.236

© AFP/China

O surto do coronavírus Covid-19 matou mais 118 pessoas na China continental, elevando o total no país para 2.236, informou esta sexta-feira a Comissão de Saúde da China.

As autoridades chinesas contaram ainda 889 novos casos da doença, para um total de 75.465 infetados.

Até à meia-noite de sexta-feira (16h00 de quinta-feira em Lisboa), o país tinha 11.633 casos graves, enquanto 18.264 pessoas receberam alta.

As autoridades informaram que 606.037 pessoas que tiveram contacto próximo com pacientes foram acompanhadas, entre as quais 120.302 ainda estão sob observação.

A província de Hubei, centro do surto do Covid-19, registou 115 mortes e 631 novos casos de infeção.

O coronavírus Covid-19 já infetou mais de 75.000 pessoas a nível mundial.

Além dos mais de 2.200 mortos na China continental, morreram três pessoas no Japão, duas na região chinesa de Hong Kong, duas no Irão, uma nas Filipinas, uma em França, uma em Taiwan e uma na Coreia do Sul.

As autoridades chinesas isolaram várias cidades da província de Hubei, no centro do país, para tentar controlar a epidemia, medida que abrange cerca de 60 milhões de pessoas.

