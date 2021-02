Número de novos casos e de mortos continua a descer no Reino Unido

O risco de transmissibilidade estava na sexta-feira abaixo de 1 pela primeira vez desde julho © Andy Rain/EPA

O Reino Unido, em confinamento quase total desde janeiro, tem conseguido conter o avanço da terceira vaga da pandemia, tendo registado este sábado uma nova descida do número de mortos, com 621, e de infeções, com 13 308 casos.

Segundo o Ministério da Saúde britânico, desde sexta-feira ocorreram 1741 internamentos por Covid-19, o que representa menos 25,9% numa semana.

Nos últimos sete dias, até este sábado, o número de mortes também desceu 26,1% e as novas infeções 27,3%, em relação ao mesmo número de dias anteriores, indicam as estatísticas oficiais.

O risco de transmissibilidade (Rt) estava na sexta-feira abaixo de 1 pela primeira vez desde julho, variando entre 0,7 e 0,9.

Desde o início da pandemia, no início de 2020, o Reino Unido registou 116 908 mortes e quatro milhões de casos positivos de infeção pelo novo coronavírus.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, diz estar "otimista" de que no dia 22 poderá definir o caminho rumo ao desconfinamento, fixando a prioridade na reabertura das escolas, em 08 de março.

O Governo espera ainda cumprir, já na segunda-feira, o objetivo de vacinar os quatro principais grupos vulneráveis da população, num total de cerca de 15 milhões de pessoas.

A partir da próxima semana, os viajantes que chegarem ao Reino Unido de países com variantes contagiosas do novo coronavírus ficarão em quarentena profilática num hotel e sob supervisão.

Todos os visitantes devem isolar-se, e fazer testes de diagnóstico antes e depois de chegar ao país, estando definidas multas e ou até detenções.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 2 384 059 mortos no mundo, resultantes de mais de 108,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

