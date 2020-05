Número de novos casos volta a subir na Bélgica e inverte tendência

Número de novos casos sobe na Bélgica © © Mario Tama/AFP

A Bélgica registou, nas últimas 24 horas, 272 novos casos de covid-19, uma subida que inverte a tendência em baixa dos últimos dias, apresentando agora um total de 50.781, segundo dados oficiais hoje divulgados.



De acordo com o boletim epidemiológico desta quarta-feira, nas últimas 24 horas o número de novas contaminações pelo coronavírus subiu para 272, mais 30 do que os 242 de terça-feira, invertendo a tendência em baixa que se registava há vários dias consecutivos.



Por outro lado, nas últimas 24 horas foram registadas 110 mortes, número a que se juntam outras 229 suplementares registadas em hospitais entre 24 de março e 04 de maio e que ainda não tinham sido contabilizadas, com a Bélgica a totalizar agora 8.339 óbitos por covid-19.



O número de novas mortes também subiu face às 97 de terça-feira.



Também nas últimas 24 horas, foram hospitalizadas 116 pessoas (84 na terça-feira), num total de 15.855, e 290 tiveram alta (63 na véspera), o que perfaz 12.731 desde 15 de março.



O Conselho nacional de Segurança está hoje reunido para analisar a próxima etapa do desconfinamento, prevendo-se que seja permitida a abertura do comércio não alimentar.



A Bélgica está em sétimo lugar na lista de países da Europa em número de casos desde o primeiro registo - Espanha é o primeiro - e ocupa o quinto lugar em relação ao número de óbitos, sendo a Itália o país regista o maior número de mortes.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 254 mil mortos e infetou quase 3,6 milhões de pessoas em 195 países e territórios.



