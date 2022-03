Número de refugiados da Ucrânia sobe para 2,5 milhões

© Darek Delmanowicz/EPA

Subiu para 2,5 milhões o número de pessoas que já saíram da Ucrânia, anunciou, esta sexta-feira, o porta-voz da Organização Internacional para as Migrações da ONU.

"Dois milhões e meio de pessoas fugiram da Ucrânia, incluindo 116.000 nacionais de países terceiros", anunciou Paul Dillon numa publicação na rede social Twitter.

Two and a half million people have now fled #Ukraine including 116,000 third country nationals pic.twitter.com/GzkwIBZRI3 - Paul Dillon (@Dillon_PaulJ) March 11, 2022

O alto-comissário da ONU para os Refugiados, Filippo Grandi, confirmou esta informação.

"O número de refugiados da Ucrânia - tragicamente - atingiu hoje 2,5 milhões. Estimamos também que cerca de dois milhões de pessoas estão deslocadas dentro da Ucrânia. Milhões forçados a abandonar as suas casas por esta guerra sem sentido", escreveu na rede social Twitter.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional e muitos países e organizações impuseram sanções à Rússia que atingem praticamente todos os setores, da banca ao desporto.

A guerra na Ucrânia, que entrou esta sexta-feira no 16.º dia, provocou um número ainda por determinar de mortos e feridos, que poderá ser da ordem dos milhares, segundo várias fontes.

Embora admitindo que "os números reais são consideravelmente mais elevados", a ONU confirmou na quinta-feira a morte de pelo menos 516 civis, entre os quais 41 crianças.

