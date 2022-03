Número de refugiados da Ucrânia ultrapassou os 1,5 milhões

© Wojtek Jargilo/EPA

O número de pessoas que fogem do conflito na Ucrânia ultrapassou os 1,5 milhões, tornando esta a crise de refugiados "de crescimento mais rápido" na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, avisou este domingo a ONU, citada pela AFP.

"Mais de 1,5 milhões de refugiados da Ucrânia saíram para os países vizinhos em dez dias. Esta é a crise de refugiados de crescimento mais rápido na Europa desde a Segunda Guerra Mundial", escreveu o Alto-Comissário da ONU para os Refugiados, Filippo Grandi, numa publicação na rede social Twitter, citada pela agência de notícias francesa.

More than 1.5 million refugees from Ukraine have crossed into neighbouring countries in 10 days - the fastest growing refugee crisis in Europe since World War II. - Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 6, 2022

A Rússia lançou, na madrugada de 24 de fevereiro, uma ofensiva militar à Ucrânia e as autoridades de Kiev contabilizaram, até ao momento, mais de 2.000 civis mortos, incluindo crianças. Segundo a ONU, os ataques já provocaram mais de 1,2 milhões de refugiados.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas para isolar ainda mais Moscovo.

