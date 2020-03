Número recorde. Em 24 horas, Itália registou mais 250 mortes por Covid-19

A Europa, e não a China, é neste momento o epicentro da pandemia do novo coronavírus © EPA

Itália registou um número recorde de mortes nas últimas 24 horas. Ao todo, o último dia ficou marcado por 250 mortes, o que eleva o registo mortal para 1266.

Até ao momento já ficaram infetadas 17.660 pessoas em território italiano, com um aumento de 2547 contabilizado apenas desde quinta-feira à noite, noticia a AFP. Todo o país está de quarentena, por decisão do Executivo do país.

O diretor da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse esta sexta-feira que a Europa, e não a China, é neste momento o epicentro da pandemia do novo coronavírus. "Neste momento, estão a ser registados na Europa mais casos todos os dias do que os reportados na China, no auge da sua epidemia", disse Ghebreyesus, em declarações aos jornalistas, em Genebra.

O diretor da OMS referiu que, em todo o mundo, mais de cinco mil pessoas já morreram, "um número trágico", como resultado do surto do novo coronavírus.

Mais de 135 mil pessoas foram infetadas em todo o mundo, a maioria na China, onde mais de três mil pessoas morreram e mais de 62 mil já recuperaram.

