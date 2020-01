Nuvem de poluição atmosférica cobre vários países do sul da Europa

Em várias cidades, como Turim e Milão, foram registados níveis perigosos de partículas em suspensão © Fehim Demir/EPA

Vários países do sul da Europa estão há dias a braços com uma nuvem de poluição atmosférica. Em Itália, as autoridades proibiram a circulação de veículos a gasóleo em várias cidades, incluindo em Roma, a capital.

As restrições vão manter-se pelo menos mais três dias. Em várias cidades, como Turim e Milão, foram registados níveis perigosos de partículas em suspensão. Há também relatos de ar escuro nos Alpes franceses.

Em Sarajevo há protestos na rua. Os manifestantes usam máscara e exigem ao governo da Bósnia Herzegovina que tome medidas.

As autoridades têm vindo a reunir diariamente e a decretar medidas de emergência. Já chegaram mesmo a pedir às populações das zonas mais afetadas que viajem para as montanhas até que o ar se torne mais respirável.