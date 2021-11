"O acordo dos EUA com os Taliban entregou 20 anos de conquistas às mãos de terroristas"

© DR

Por Ricardo Alexandre 17 Novembro, 2021 • 07:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Garante que na primavera a luta vai regressar em força e lamenta o acordo dos EUA com os Taliban, que diz ter sido uma vergonhosa rendição. Vinte anos depois de ter sido comandante de campo de Massoud pai, o mítico mujaheddin assassinado em 2001, e de ter sido adido militar na Embaixada do Afeganistão em Londres, o ex-coronel Ahmad Muslem Hayat foi consultor independente. Agora, regressa à luta contra um inimigo de sempre, de novo no poder, melhor armados mas nem por isso menos selvagens. Em entrevista à TSF, Hayat garante que a resistência vai expulsar os Taliban do vale do Panjshir e de muitas outras partes do Afeganistão.

O que nos pode contar sobre o atual momento da Resistência? Quando se ouvem as notícias que falam sobre a rapidez e a força com que os Taliban assumiram o poder e que estão a controlar todo o território, apetece perguntar: a resistência ainda existe?

Claro, a resistência ainda existe no coração de nosso povo. Como sabe, a maioria do povo do Afeganistão é contra o terrorismo, contra os Taliban e o extremismo, e tiveram a experiência do passado: veem-nos como assassinos; assassinos e fantoches na guerra por procuração dos serviços de inteligência do Paquistão e de outros que representam os interesses do Paquistão no Afeganistão. Mas sim, temos contacto com os nossos amigos, eles estão escondidos, já têm alguma atividade por exemplo em Panjshir, temos dezenas de bases. Estamos a resistir. Fazemos uma guerra de guerrilha noutras províncias do Afeganistão, mesmo na cidade de Cabul, e nas partes do norte do Afeganistão e por todo o Badaquistão, no nordeste. Em todos os lugares as pessoas estão a resistir, fazendo uma guerra de guerrilha, mas os Taliban culpam o ISIS, o que não é verdade. Portanto, recusamos severamente essa afirmação. Sabe, é verdade que às vezes eles bombardeiam, mas estamos a resistir e os Taliban afirmam que é o Daesh. Mas a realidade é diferente, é a resistência; é a guerra de guerrilha, em diferentes partes do Afeganistão.

Acredito que não possa fornecer os números exatos por ser uma questão de segurança. Mas podemos ter uma ideia da dimensão da própria resistência? Estamos a falar de centenas de pessoas, dezenas de pessoas, milhares de pessoas?

Sim. Direi que existem centenas de combatentes, têm as armas e estão ativos e estamos em contacto com eles. Como você sabe, no Afeganistão está bastante frio agora, o tempo está muito frio nesta altura do ano. Por isso, não é hora de grandes ofensivas, mas, do nosso lado, estamos a preparar-nos para a primavera, para que o mundo veja o povo do Afeganistão a levantar-se contra o terrorismo, apoiando a resistência. Portanto, temos gente suficiente, podemos facilmente recrutar milhares de voluntários contra eles, se o tempo permitir.

O senhor em 2001 já era uma personalidade importante... tinha estado na resistência aos soviéticos, foi ajudante de campo de Ahmad Shah Massoud. Como pode comparar aquele tempo em 2001 com o momento atual em 2021? Vê semelhanças?

Sabe, para ser honesto, sim, diria que há algumas semelhanças. Ainda estamos numa situação muito má, perdemos território, as nossas bases, por causa da política errada do Ocidente, mas não temos medo da situação, sabe, toda a guerra de guerrilha começa do zero, quero dizer, a partir deste ponto em que estamos. Então, sabe, nós, novamente, povo do Afeganistão, devemos estar prontos para uma guerrilha de guerra de longo prazo. Então, diria que há semelhanças, antes de 2001 e agora.

Como descreveria o acordo que foi feito entre os EUA e os Taliban?

Penso que esse acordo foi muito vergonhoso. Não foi um acordo. Você sabe, Khalilzad, o Embaixador Khalilzad, tenho certeza que no futuro, ele será julgado em tribunal por um acordo tão vergonhoso. Este acordo foi a melhor maneira de entregar os 20 anos de avanços e conquistas do Afeganistão às mãos de terroristas. Portanto, não foi um tratado, foi uma rendição, foi um tratado de rendição e um tratado de derrota do ocidente. Então, é assim que ficará na história do Afeganistão, tanto quanto na história do mundo.

Os Taliban afirma ter tomado o vale de Panjshir; isso é verdade?

Eles trouxeram 40.000 pessoas de diferentes partes do Afeganistão, bem como as Forças Especiais do Paquistão, e apoio de drones. E é verdade, não tínhamos preparação suficiente e, portanto, não havia tropas suficientes, nem munição suficiente. Então, nós resistimos como pudemos. Mas agora mudámos a nossa tática, porque era difícil para nós resistir contra eles. Agora, eles controlam apenas estradas, mas os vales estão sob controlo da resistência, e então, eles não podem controlar para sempre, e acho que esta é a lua-de-mel para eles. E você verá no futuro, como vamos retirá-los de toda esta área, não apenas de Panjshir, de todas as províncias, não apenas desta parte do Afeganistão.

Então, ainda está otimista em relação ao futuro?

Tenho 100% de certeza. Sabe, esta situação era previsível, por causa da fraqueza de Ghani e da fraqueza da política dos EUA e da política ocidental. Mas nós confiamos no nosso povo, nós confiamos nos nossos combatentes, e eles vão recapturar e vão repelir este inimigo da humanidade, os Taliban, os terroristas Taliban. E então, o povo não tem escolha, exceto resistir, exceto defender as suas terras e bens.

Mas o problema, coronel, é que os Taliban possuem uma grande quantidade de armas, equipamentos e munições. Como podem vocês lidar com isso com essa enorme diferença em termos de armamento?

Como temos experiência contra os soviéticos, e também contra os Taliban no passado, como sabe, se conduzirmos uma guerra de guerrilha, eles não podem controlar isso. Quer dizer, geograficamente o Afeganistão é muito bom para a guerra de guerrilha. Quero dizer, os Taliban não podem defender todas as partes do Afeganistão com a sua milícia, tenho a certeza de que perderão terreno tanto nas montanhas como nas cidades.

O que é que está a acontecer com a população civil em Panjshir, nas partes que vocês não controlam? Estão a ser cometidos crimes de guerra? Como é que a população sobrevive, estando um tanto ou quanto isolada, como é que sobrevivem?

A população tem sido muito maltratada. Quer dizer, houve alguns massacres e, pelo que sabemos, muitos jovens ainda estão desaparecidos; não sabemos onde eles estão. Alguns deles, nós descobrimos os cadáveres, os Taliban executaram muitos, eles até têm enforcando Panshiris. Eles não se importam com os direitos humanos ou com o que quer que seja; saqueiam casas e espancam as pessoas para que preparem comida para eles. E há muitas queixas de Panshiris. É por isso que a maioria das pessoas de Panshir, escapou, fugiu para Cabul. Mas mesmo em Cabul, as pessoas não estão seguras. E a polícia dos Taliban está a prender centenas de jovens Panshiris; estão presos em Cabul, bem como noutras cidades afegãs, e alguns estão desaparecidos. Tenho certeza que foram mortos. É uma situação em que as pessoas perderam o terreno, quer dizer, a agricultura, não têm comida, estão com muita dificuldade agora.

Li que Ahmad Massoud está no Tajiquistão. A minha pergunta é: ele ainda está envolvido e lidera a resistência?

Para ser honesto, sabe, ele está algures, mas não posso dizer onde. Ele está algures nas montanhas Hindu Kush com os outros colegas e a viajar há algum tempo. Está numa área segura, quero dizer, ainda lidera a resistência, é o nosso comandante no terreno. Estamos a trabalhar muito para o futuro da resistência, desejavelmente no próximo ano.

Comandante, qual é a sua mensagem para a comunidade internacional?

A comunidade internacional não deveria abandonar o Afeganistão. Durante duas décadas lutaram contra os Taliban, mas infelizmente aconteceu essa manipulação superior de se renderem e entregarem todos os equipamentos e toda a tecnologia nas mãos do Taliban e agora eles estão a matar inocentes afegãos. Tenho 100% de certeza que eles vão iniciar atividade terrorista no Ocidente, assim como no país vizinho, então tenho certeza que um dia chegará em que acontecerá como na Síria, todo o mundo se unirá contra esses criminosos para erradicá-los de Afeganistão, e seremos testemunhas disso, inshallah.