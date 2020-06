O "Anacrónico e deplorável": Trump "enfrenta os vândalos"

© Reprodução parcial da capa do jornal ABC (Espanha)

O ABC, diário de Madrid, põe o presidente dos Estados Unidos na capa, com cara de mau e diz que Trump enfrenta os vândalos; e na primeira página pode ler-se ainda "Estados Unidos preparam medidas contundentes para proteger todos os monumentos, enquanto o governo espanhol se cala perante o que a Real Academia de História qualifica de anacrónico e deplorável".

O El País diz em manchete que não é só no país, é no mundo... os novos surtos no mundo elevam o temor de uma segunda vaga. Alemanha, Portugal e Israel ordenam confinamentos locais...doze focos de contágio ativos geram preocupação em Espanha...Europa fixa critérios para reabrir fronteiras que excluiriam os Estados Unidos...

O La Vanguardia diz que há temor de um novo surto em julho pela atitude relaxada dos jovens. No La Razón, a manchete é com a suposta ausência de plano B do governo perante novo surto. No Voz da Galiza, "volta a preocupação ao detetar-se novos focos em vários pontos de Espanha".

No El Correo, alerta no Euskadi... País Basco... por contágio de bebés e jovens em reuniões familiares e sociais...

O Diário de Almeria... puxa a brasa à própria sardinha....e diz que "um estudo demonstra a baixa incidência do vírus em... Almeria"... confirma a teoria de que a humidade luta contra a transmissão do vírus...

O Fígaro, em França, a pensar nas eleições municipais do próximo domingo, faz a pergunta: a vaga verde terá lugar? Mas a foto é de uma marcha militar na Rússia e o título: "Putin exalta o patriotismo russo antes de se relançar até 2036"...

O Libération fala do racismo, ou da luta contra ele, diz que é uma causa e que há dois combates, do SOS Racismo francês dos anos oitenta ao Comité Adama hoje, a luta contra a discriminação mudou profundamente... e acrescenta: é o preço das tensões ideológicas e geracionais....

O Le Quotidien no Luxemburgo fala do fim do estado de crise e diz que é uma saída...enquadrada!

Enquadramento, é no fundo disso que se queixa o Global Times, jornal chinês em língua inglesa... o Departamento de Estado norte-americano decidiu qualificar como "missões estrangeiras e não como órgãos de comunicação social a CCT, China Central Television, a agência China News servisse, o diário do Povo, People"s Daily e o próprio Global Times, que, em título afirma tratar-se do "medo e da falta de confiança" que levam os Estados Unidos a restringir os média chineses...

No China Daily, o presidente Xi promete reforçar a batalha contra as drogas ilegais...

No USA Today, a manchete faz-se com os riscos letais das balas de borracha... fraturas da coluna e olhos perdidos entre os ferimentos de manifestantes na América...

No jornal o País, de Moçambique, em manchete: "Governo revê subsistema de formação de servidores públicos".

No Jornal de Angola, "Governo extingue 42 institutos públicos".

No País, também em Angola, lemos que "mais de 44% dos estudantes angolanos defecam ao ar livre"... seja ao lado da escola, seja no mato... revela o estudo do Ministério da Educação e da UNICEF.