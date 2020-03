O apoio da China no controlo e prevenção da Covid-19

João Pedrosa em Wuhan © Cortesia João Pedrosa

Esta quarta-feira, o ministério dos Negócios Estrangeiros da China anunciou que o pais está disponível para fortalecer a cooperação com o mundo e contribuir significativamente no trabalho de prevenção e controlo do surto, agora oficialmente pandémico, do novo coronavírus.

É cada vez mais evidente que o esforço conjunto desenvolvido pelos chineses no combate à Covid-19 está a obter resultados positivos, mas à medida que a doença se espalha torna-se mandatório que a comunidade internacional trabalhe em conjunto para levar de vencida essa batalha.

As autoridades chinesas enfatizam que o país reforçará a cooperação com a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Desde do início do surto, a China partilhou com a OMS informação relevante sobre a doença, como é o caso da sequencia genética do vírus.

Segundo as autoridades, informações e conhecimentos mais recentes sobre a Covid-19 foram também disponibilizados a diversos países e regiões fortemente afetados, de uma forma aberta e transparente para que se possa salvaguardar a segurança da saúde publica.

O porta-voz do ministério disse que "até agora, a China emitiu sete versões do plano de diagnostico e tratamento da doença e seis versões do plano de prevenção e controlo". Os planos foram traduzidos para diferentes idiomas e compartilhados internacionalmente.

A China já realizou videoconferências com vários países e organizações, incluindo União Europeia, ASEAN, União Africana, Comunidade do Caribe, países do Pacifico Sul e outros como é o caso do Turquemenistão, do Azerbaijão, da Moldávia e da Geórgia. Equipas de especialistas médicos já viajaram para países e regiões carentes, para ajudar no trabalho local de prevenção e controlo da epidemia.

A Cruz Vermelha chinesa já tinha enviado equipas para o Irão e o Iraque e, ontem uma partiu para Itália.

A China continuará a fornecer suprimentos médicos à comunidade internacional. O país doou 20 milhões de dólares à OMS e presenteou diversos países necessitados com máscaras e suprimentos médicos. É salientado que a China também está a reforçar a cooperação global na investigação de medicamentos, vacinas e kits de teste e disponibilizará ao mundo o conhecimento adquirido.

Para mim é claro que a solução, para levar de vencida esta pandemia, será constituída substancialmente por aquilo que foi desenvolvido e realizado pela China. Será fundamental e importante tirar partido das lições aprendidas de forma a criar, rever e implementar, rapidamente, as medidas mais adequadas.

É imperativo dar as mãos e cooperar globalmente.

Só assim o mundo vencerá esta batalha. Eu acredito que irá fazê-lo.

João Pedrosa em Wuhan (12 de março de 2020)

