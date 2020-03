"O Brasil não pode parar." Bolsonaro compra publicidade para flexibilizar isolamento

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, não se mostra preocupado com os perigos da pandemia de Covid-19 © AFP

O governo de Jair Bolsonaro contratou por 4,8 milhões de reais, mais de 800 mil euros, uma campanha publicitária com o mote "O Brasil Não Pode Parar". O objetivo é defender a flexibilização do isolamento social, a propósito da pandemia de coronavírus, mantendo apenas idosos e pessoas com doenças anteriores em casa, conforme já defendera o presidente em discurso oficial.

O contrato de licitação da peça de propaganda, noticia a imprensa do Brasil, foi assinado por Fábio Wajngarten, secretário de comunicação da presidência, a cumprir quarentena apor ter contraído coronavírus em viagem recente aos Estados Unidos com Bolsonaro.

O vídeo em causa mostra imagens de diversas categorias profissionais a trabalhar e vai repetindo o slogan "o Brasil não pode parar".

O valor gasto pelo governo para a campanha, segundo contabilidade feita pelo portal de notícias UOL, daria para comprar cerca de 70 ventiladores.

Por outro lado, em entrevista à Rede Bandeirantes, Bolsonaro disse que "esse negócio de confinamento aí tem que acabar, temos que voltar às nossas rotinas. Deixem os pais, os velhinhos, os avós em casa e vamos trabalhar. Algumas mortes haverá, mas acontece, paciência".

Disse também duvidar do número de mortos em São Paulo, nos Estados Unidos e em países europeus. "Fraude para uso político", acusou.

Empresários apoiantes de Bolsonaro, entretanto, vêm marcando protestos pelo Brasil contra a quarentena e a favor do regresso ao trabalho, através de carreatas, manifestações de carro, e buzinaços, a expressão local para buzinões.

Até agora morreram 92 pessoas no Brasil por causa da pandemia.