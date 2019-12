O cão de Boris, o Elmo de Corbyn e as galochas do povo. Assim foi o dia de eleições

© Dylan Martinez/Reuters

Por Gonçalo Teles 12 Dezembro, 2019 • 21:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A temperatura parecia não ajudar, houve ruas inundadas e o dia até começou com um pacote suspeito a ser neutralizado pela polícia junto a uma mesa de voto, mas o Reino Unido foi mesmo a eleições. As urnas fecham às 22h, mas o dia já trouxe muito para contar a quem o tem acompanhado.

De um lado, Boris Johnson, o conservador a quem muitos confiam o futuro da Brexit, um projeto que tantos outros lhe querem tirar das mãos para entregar ao principal adversário desta quinta-feira, o trabalhista Jeremy Corbyn.

O dia começou frio - com mínimas entre os 0ºC e os 5ºC - e as máximas situavam-se entre os 4ºC e os 11ºC. Na Escócia chegou mesmo a nevar mas, de pás na mão, os responsáveis pelas mesas de Dalwhinnie, em Cairngorms, resolveram a situação.

Eram 8h da manhã e, para aquecer os escoceses gelados, o dia começou quente: alguém tinha deixado um pacote suspeito junto a uma mesa de voto em North Lanarkshire durante a madrugada. Oito horas da manhã e já a polícia levava a cabo uma explosão controlada para eliminar o pacote. Não fosse o diabo tecê-las, os eleitores que deviam votar naquele local foram reencaminhados para outra mesa de voto.

Veio a saber-se, mais tarde, que a polícia deteve um homem de 48 anos, detido pelo alegado envolvimento no episódio. O pacote estaria no local desde a 1h da madrugada.

Descendo um pouco mais no território britânico passamos da neve e do calor de uma explosão controlada para o já famoso tempo "húmido" de Londres. Talvez até demasiado húmido, que o digam os votantes que precisaram de ir buscar as galochas a casa para irem votar em Bermondsey, no sudeste de Londres.

E os cães dominaram o dia

Vestidos de Pai Natal, com chifres de rena ou ao natural, os cães de milhares de britânicos acompanharam os donos às urnas e tornaram-se estrelas no Twitter, naquele que é já um clássico das eleições no Reino Unido.

O primeiro-ministro, Boris Johnson, foi um dos primeiros famosos a participar na tendência esta manhã, ao levar o seu cão, Dilyn, para votar e partilhando a sua fotografia na rede social com o hasthag #DogsAtPollingStations.

O presidente da Câmara da capital, Sadiq Khan, divulgou depois um vídeo de si próprio com o seu cão numa assembleia de voto para apelar à participação dos eleitores nestas legislativas antecipadas.

A meio da tarde, eram dezenas de milhares as fotografias de cães à espera dos donos à porta das assembleias de voto em #dogsatpollingstations e o hashtag, ilustrado com um 'emoji' de um cão com as cores da bandeira britânica, estava no segundo lugar das tendências do Twitter UK.

"A Mabel já tem 84 anos e ainda não é 'Tory'. Sejam como a Mabel", escreveu um eleitor na legenda da fotografia da sua cadela, enquanto outra utilizadora lia os pensamentos do seu cachorro: "Nas minhas segundas eleições gerais apesar de só ter três anos! Não admira que tenha chorado quando a mamã entrou lá dentro".

Apesar do dia chuvoso, milhares de cães britânicos cumpriram assim uma tradição que já dura há várias eleições e que já abrange outras espécies. E alguns até foram em trabalho.

Sob o hasthag #catsatpollingstations, muitos eleitores exibem os seus gatos enquanto votam e muitos outros fotografam felinos não acompanhados que avistam perto das assembleias de voto.

O candidato liberal democrata Ed Davey publicou uma fotografia do seu porquinho-da-índia e no Twitter podem ver-se pelo menos um guaxinim e duas renas.

Mas nem só de seres não-fictícios viveram as eleições britânicas. Jeremy Corbyn recebeu uma visita vinda diretamente da Rua Sésamo. Na chegada à mesa de voto, o líder trabalhista foi recebido por um eleitor mascarado de Elmo, um personagem da série televisiva infantil Rua Sésamo.

O episódio deu origem a alguma perturbação no local, com o segurança pessoal de Jeremy Corbyn a envolver-se numa discussão com o manifestante mascarado.

Muitos terão desejado que Elmo trouxesse alguma da magia da Rua Sésamo. Várias foram as mesas de voto em que as filas reuniram mais de uma centena de pessoas.

O Reino Unido está esta quinta-feira a realizar eleições legislativas antecipadas, convocadas pelo Governo para tentar desbloquear o impasse criado no parlamento sobre o processo de saída do país da União Europeia (UE).