O 'compromisso cívico' de Ana Luísa Amaral

Por Ricardo Alexandre 01 Junho, 2021 • 09:23

Um grande nome da literatura portuguesa está na capa do El País... canto superior direito... Poesia: "A memória do feminismo de Ana Luísa Amaral ganha o Raínha Sofia", um dos mais prestigiados prémios literários em Espanha... um prémio para a memória do feminismo português lemos na página 29, que inclui uma análise da autoria de António Saez Delgado... que sobre Ana Luísa Amaral fala em "compromisso cívico"... a poeta e professora na faculdade de letras da Universidade do Porto é citada no El País, fala em "derrubar as estátuas do passado", que é preciso ampliar o cânone sem o destruir, que não quer viver sem Pessoa como Toni Morrison não queria viver sem Shakespeare, "A poesia e a arte como um depósito de memória, não devemos estragar a pintura herdada só porque não gostamos do quadro como um todo"...

Ao lado de Ana Luísa Amaral, na primeira do El País, está outra grande mulher das letras, a nova-iorquina Fran Lebowitz... diz que "Joe Biden não é Roosevelt, mas pelo menos tenta"...

Os dois temas em grande destaque na capa deste jornal são, contudo, uma entrevista com o presidente colombiano Ivan Duqye, que garante que não vai deixar ninguém sangrar a Colômbia e a crise entre Espanha e Marrocos... Madrid não gostou de ver o governo marroquino comparar a Catalunha com o Saara ocidental, Sánchez considera inaceitável o assalto à fronteira por razão de diferenças políticas.

Terceiro aniversário do atual governo na Moncloa, faz a manchete no diário La Razón... Sánchez vai remodelar o governo depois da controversa questão dos indultos... Haverá mudanças no desenho do executivo para retomar a iniciativa política, a Moncloa minimiza o desgaste governativo, diz que a legislatura acaba de começar.

O Voz da Galiza traz em manchete a aceleração das vacinas para o grupo entre os 50 e os 59 anos de idade.

O Fígaro põe o nome do presidente da república em manchete e diz que Emmanuel Macron é "o partido da campanha permanente"... diz este jornal que o chefe de estado, que já satura o espaço mediático, começa esta semana uma volta à França para tomar o pulso ao país a menos de um ano da eleição presidencial.

O panfleto de Hitler "Mein kampf", A Minha Luta, é novamente reeditado em França e enche a capa do Libération. Por um motivo: é uma edição especial. A editora Fayard chama à coleção "Historiar o mal", tem múltiplas notas e análises, o jornal idêntica esta edição como "uma obra sóbria e volumosa, resultado de um importante trabalho científico, com o objetivo de desarmar o manifesto do nazismo.

No Jornal de Angola, sobre este 1 de junho, lemos na primeira página: "crianças à espera de dias melhores".