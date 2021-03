O confinamento contribuiu para um aumento do peso? O que fazer

© Unsplash

Por Carolina Rico 25 Março, 2021 • 10:39

Um estudo levado a cabo nos Estados Unidos indica que a maioria das pessoas ganhou peso durante o confinamento. De fevereiro a junho de 2020, os 269 participantes envolvidos na análise viu o seu peso subir em média 0.8 kg por mês.

O estudo divulgado esta segunda-feira analisou quase 7500 medições de peso enviadas através de balanças inteligentes com ligação Bluetooth. A cada dez dias, os participantes ficavam em média 0.27 kg mais pesadas, diz à CNN o cardiologista e professor na Universidade da Califórnia Gregory Marcus, um dos autores do estudo.

Será uma estimativa aquém da realidade, assumem os investigadores, já que o simples facto das pessoas envolvidas no estudo se pesarem regularmente mostra que têm pelo menos alguma preocupação com o peso e a saúde.

A redução drástica do número de passos diários, o encerramento dos ginásios e mudanças nos hábitos alimentares contribuíram para o aumento do peso de pessoas sujeitas às medidas de confinamento. O stress pode motivar o aumento o consumo de doces ou fast food e com teletrabalho a cozinha passou a estar mais próxima.

Os especialistas consultados pela CNN recomendam várias estratégias para evitar o aumento do peso durante o confinamento:

Comer menos, mais vezes: consumir menos quantidade de alimentos em cada refeição, mas com mais frequência. O ideal são três refeições principais e três lanches por dia, intercaladas a cada três ou quatro horas;

Nunca saltar refeições: as horas das refeições devem ser consistentes e deve ter à mão lanches saudáveis caso não consiga parar para comer;

Consumir proteína: cada refeição deve incluir pelo menos 85 gramas de proteína (uma porção equivalente ao tamanho de um baralho de cartas);

Caminhar: dar um passeio higiénico vigoroso durante pelo menos 30 minutos por dia ajuda a queimar calorias e acelerar o metabolismo;

Combater o stress: procurar atividades alternativas para combater o stress que não passem pela ingestão de alimentos;

Levantar pesos: começar gradualmente a levantar pesos pode ajudar a preservar a massa muscular e a acelerar o metabolismo.