O confinamento inglês, a vacina lenta, o desespero de Trump e os 60 anos de Cassanje

Por Ricardo Alexandre 05 Janeiro, 2021

Manchete do El país: o Reino Unido volta ao confinamento total perante a expansão da nova variante. Boris Johnson ordena aos britânicos que permaneçam em casa, o fecho das escolas até fevereiro; o governo teme o colapso dos hospitais.

No ABC... "Decretam para Inglaterra e Escócia um confinamento severo pelo colapso sanitário"... O ABC sempre a morder os calos ao governo socialista de Pedro Sánchez: "uma vacinação lenta e desigual" é a manchete esta manhã numa capa que mostra uma fila de enfermeiros e médicos no Hospital Pediatra de Vale d"Hebron em Madrid, à espera da pica contra a covid-19... Só 82343 espanhóis receberam a primeira dose, escreve o ABC, apenas 11% das doses distribuídas.

O La Razón chama-lhe vacinação a conta-gotas...

Espanha endurece as restrições depois de um Natal com mais casos, é a manchete do Vanguardia... A Catalunha volta ao confinamento municipal a partir de quinta-feira...

No Voz da Galiza, ficamos a saber que o dia de Reis só permitirá a mobilidade para encontros familiares.

A Andaluzia prepara-se também para mais restrições ante o aumento de casos, lemos na manchete do Diário de Sevilha...

O mesmo cenário em França... No Le Monde, "Covid-19, a reentrada perigosa do executivo"...

Podemos também ler na manchete do Fígaro... "Vacina: diante do clamor, Macron busca retomar o controlo"... no Fígaro também aparece na primeira página a luta política nos Estados Unidos... "Geórgia, última batalha da guerra Trump-Biden"... No Libération aparece Donald Trump a encher a primeira página sob o título "Trump, até à escória"... A poucos dias de partir da Casa Branca, o milionário procura ainda reverter a situação. Epicentro da crise, a Geórgia, onde pressiona as autoridades estaduais para que encontrem os votos que lhe faltam... a Geórgia que pode oferecer a Biden um senado democrata.

No jornal americano USA Today, aparece uma frase de Trump, "não há forma de eu ter perdido a Geórgia"... disse no comício de ontem de apoio aos senadores republicanos... este jornal americano explica porque é que a democrata Nancy Pelosi enfrenta um caminho difícil à frente da Câmara dos Representantes...

No Jornal de Angola, a memória da revolta de camponeses em Malanje há sessenta anos... país presta homenagem aos mártires de Cassanje. E acrescenta: "massacrados pelo exército colonial português a 4 de janeiro de 1961, por reivindicarem melhores condições de trabalho e de remuneração". Na altura as autoridades coloniais, subiram o imposto geral mínimo de 250 para 350 escudos e o quilo de algodão era adquirido a um escudo. Um camponês, para pagar o imposto, tinha de vender dez sacos de cinquenta quilos de algodão ou contrair dívidas para pagar na colheita seguinte. Conclui o Jornal de Angola: "era trabalho escravo".