O dia em que foi derramado sangue na casa da democracia. Imagens da invasão ao Capitólio

Quatro pessoas morreram durante a invasão do Capitólio dos Estados Unidos por manifestantes pró-Trump esta quarta-feira em Washington, quando decorria a sessão de ratificação dos votos das eleições presidenciais.

Os congressistas tiverem se se refugiar num abrigo subterrâneo, enquanto centenas de manifestantes entraram na casa da democracia norte-americana e vandalizaram salas e escritórios.

Nos confrontos com a polícia, dezenas ficaram feridos e quatro pessoas perderam a vida, incluindo uma mulher alvejada pelas forças de segurança quando um grupo de manifestantes tentava arrombar a porta de uma sala barricada.

Apenas quatro horas depois do início dos incidentes as autoridades declararam que o edifício do Capitólio estava em segurança.