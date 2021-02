© Reprodução Youtube

O que fez no dia 25 de julho de 2020? O retrato do que fizeram milhares de pessoas em todo o mundo está espelhado num documentário divulgado este sábado no Youtube. Chama-se "A vida num dia".

Há meses, o Youtube pediu aos seus utilizadores que filmassem a sua vida normal ao longo de todo o dia 25 de junho, um sábado. As imagens recolhidas deram origem a um filme produzido por Ridley Scott, realizador de "Alien", "Gladiador" e "Blade Runner", e por Kevin Macdonald, cineasta que realizou "O Último Rei da Escócia".

Foram enviados 324.705 vídeos de 192 países, em 65 línguas diferentes, que deram origem a uma longa-metragem com 1 hora e 25 minutos, apresentada no Festival Sundance de Cinema de 2021 e agora disponível no Youtube.

A plataforma alerta: "este filme pode conter temas intensos ou conteúdos adultos não adequados para todos os espetadores e suscetíveis de ferir sensibilidades".