″O Enigma″, um diamante negro potencialmente extraterrestre, leiloado por 3,7 milhões de euros

"O Enigma", exibido pela leiloeira Sotheby's, em Londres © AFP

Por Guilherme de Sousa 09 Fevereiro, 2022 • 22:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"O Enigma", um diamante negro raro, foi vendido por mais de 3,7 milhões de euros num leilão realizado online a partir de Londres, anunciou esta quarta-feira a Sotheby"s.

Com mais de 500 quilates e mais de 100 gramas, esta pedra preciosa foi registada em 2004 como o maior diamante negro natural do mundo e o maior diamante polido, num recorde inscrito no livro do Guiness.

De acordo com a leiloeira Sotheby"s, os diamantes negros são encontrados mais na superfície, o que sugere "uma possível origem extraterrestre". Estima-se que o "Enigma" tenha sido formado há 3,8 mil milhões de anos, quando um meteorito ou asteroide colidiu com a Terra.

"Acredita-se que este tipo de diamante negro seja proveniente de impactos de meteoritos, que produzem um depósito de vapores químicos ou tenha origem extraterrestre", afirma a Sotheby"s.

Este tipo de diamante negro é geralmente comum encontrar-se em apenas dois países, o Brasil e a República Centro-Africana. A pedra leiloada com êxito esta quarta-feira foi adquirida no final da década de 1990 e levou três anos a ser polida para ter as 55 facetas. O formato é inspirado no Hamsa, um amuleto em forma de mão que protege o mau olhado no Médio Oriente, conta a AFP.