Escândalo do doping. Rússia banida dos Jogos Olímpicos e Mundiais por quatro anos

A Rússia foi banida dos Jogos Olímpicos e de outras competições mundiais em vários desportos, por quatro anos, depois de a Agência Mundial Antidopagem (WADA) decidir punir o país por manipulação de dados de laboratório, adianta a Reuters, citando a agência de notícias TASS.

De acordo com a Reuters, o comité executivo da WADA tomou a decisão depois de concluir que Moscovo adulterou dados de laboratório plantando evidências falsas e ocultando documentos que revelavam testes positivos de doping.

A BBC avança que os atletas russos que conseguirem provar que não estão envolvidos no escândalo do doping poderão participar na competição, mas representando uma bandeira neutra.

De acordo com a BBC, a Rússia está também banida do Mundial de Futebol no Qatar, que se realiza em 2022.

[Notícia em atualização]