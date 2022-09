"O fim de uma era." As reações de Bill e Hillary Clinton à morte de Isabel II

© Robyn Beck/AFP

Recorrendo às redes sociais, Bill e Hillary Clinton recordaram a rainha Isabel II, que morreu na quinta-feira, aos 96 anos, em Balmoral, na Escócia.

"Os meus pensamentos e orações estão com a Família Real e todo o povo que Sua Majestade inspirou durante toda a sua vida de serviço", escreveu Bill Clinton no Twitter.

Já Hillary Clinton fala no "fim de uma era": "Poucos indivíduos na história da humanidade conduziram o seu povo com tanta firmeza e graça como a Rainha Isabel. As minhas condolências a todos os que hoje lamentam a sua morte, e o fim de uma era."

A rainha Isabel II morreu aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o irmão abdicou.

Após a morte de Isabel II, o filho primogénito assume aos 73 anos as funções de rei como Carlos III.