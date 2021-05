"O fim do estado de alarme leva multidão às ruas"

© Reprodução parcial da capa do jornal ABC

Manchete do El País: o governo, no caso o espanhol, aberto a mudar a lei para suprimir o estado de alarme, ou seja, o estado de emergência; também se lê na primeira página que "as festas sem controlo avivam o medo de mais contágios"...

A capa do diário ABC mistura as duas coisas: "o fim do estado de alarme leva uma multidão às ruas"... a falta de armas legais deixa as autonomias manietadas para travar o descontrolo em plena pandemia.

"A Galiza recupera o contacto nas suas fronteiras com Astúrias e Portugal"... o primeiro dia sem restrições enche os centros das cidades...o calendário festivo começa a cobrir-se perante um verão prometedor... está no Voz da Galiza, que tem na capa uma foto a ilustrar o regresso dos abraços às residências, ao lares dos mais velhos... na imagem, o encontro da filha que veio da Corunha visitar a mãe em Ourense...

O assunto das festas nas ruas entra na crónica noturna do La Vanguardia: Botellones para festejar o fim do recolher obrigatório.... Mas no Vanguardia prende-me a atenção o título que afirma que "a especulação faz disparar o custo dos alimentos"... os preços subiram 31%, no ultimo ano, no mercado internacional.

No Fígaro, em França: "Geração sacrificada, a grande inquietude dos jovens". Privados de vida social e de horizontes pela crise sanitária,

Outros jornais fazem manchete com a política francesa, o Libération com "As esquerdas: crise da quarentena"... E faz a pergunta? Com um campo dividido, tanto eleitoralmente como ideologicamente, será possível a conquista do poder em 2022? Hoje, 10 de maio, faz 40 anos que a esquerda, com François Miterrand e Jack Lang, chegou ao poder em França.

Já o Le Monde destaca as presidenciais do próximo ano e chama-lhes, precisamente, "o grande desconfinamento"...

No La Libre, da Bélgica, um coronavírus passe, a partir de meados de agosto, para salvar os grandes eventos...

Já se circula na 230-A... "Restabelecida a circulação no Dondo"... está na primeira do Jornal de Angola... a estrada nacional 230-A é a que liga Luanda e o resto do país... a circulação esteve interrompida três dias.