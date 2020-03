O final da quarentena - de volta à "normalidade"

Em Wuhan, as saídas de casa já são permitidas a todos os que possuem as devidas autorizações de saúde © João Pedrosa

Poderia afirmar que ontem, dia 28 de março de 2020, voltei à "normalidade", mas o termo mais correto a usar será "normalidade irregular". Finalmente consegui regressar a" minha empresa para retomar a atividade profissional.

Embora o condomínio onde vivo continue com os portões encerrados, as saídas são permitidas a todos os que possuem as devidas autorizações de saúde, trabalho e da comunidade.

A quem entre ou saia é controlada a temperatura corporal. O mesmo é efetuado às portas das empresas. O uso de máscara continua a ser obrigatório, tanto na rua como nos locais de trabalho.

As ruas da cidade já começaram a ter algum trânsito, embora muito longe daquilo que é o normal para esta urbe de 11 milhões de habitantes, ou seja, tráfego excessivo, muitas vezes engarrafado.

As autoridades consideram que a transmissão da epidemia da Covid-19 foi "basicamente bloqueada" em Wuhan. Esta viu a sua condição geral de segurança a passar de "alto risco" para "médio risco".

Cinco distritos foram qualificados de "baixo risco". São eles Xinzhou, Huangpi, Jiangxia, Caidian (onde resido) e Dongxihu (onde trabalho). Cidades, condados e distritos sem casos confirmados nos últimos 14 dias são classificados como zonas de baixo risco.



No entanto, as autoridades consideram que apesar dos números relacionados com a epidemia terem caído, isso não significa que as tarefas de prevenção e controlo sejam facilitadas, pois o perigo ainda ronda.

A "normalidade regular" há-de voltar, mas no devido tempo.



Mantenham-se seguros e saudáveis!